Retour du printemps en Limagne

Après 15 jours de temps hivernal, le printemps à fait son retour aujourd'hui en Limagne avec de belles éclaircies, alors qu'on aperçoit la pluie sur les dômes au fond, et surtout de la douceur avec 8° ce matin sur Clermont et 16° cette après midi!

Vue la plaine entre Aigueperse et Riom avec la chaîne des Puys au fond, 13h03mn, 14°, environs d'Artonne, vent léger alternant sud-est et nord-est.