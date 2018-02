Cirrus et cotras

Cirrus et cotras Marseille 06 2018-02-16

Le Soleil va émerger d'ici quelques minutes du massif des Calanques, et met déjà en évidence les fins cirrus et les nombreux cotras qui les accompagnent.

Le vent est absent, et après les 7 degrés au lever du soleil, la douceur doit revenir en force ce vendredi, avec des températures avoisinant la quinzaine de degrés.