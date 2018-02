strato-alto-cirrostratus et cirrocumulus sont au rendez vous ce matin dans le ciel haut Alpin et vers la frontière italienne. sans compter sur les innombrables cirrus homogénitus qui apparaitront un peu plus tard .

Vus d'en bas les vents paraissent très forts et croisés dans les hautes couches

Au sol, grâce à une forte humidité et une température à peine positive, le givre est abondant montrant de magnifiques cristaux, (malheureusement trop technique pour être publié sur IC) .