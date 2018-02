Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/140 sec

Ouverture f/11

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 180m

Ce petit étang est encore au moins à moitié recouvert de glace. Les -10°/-12° de la semaine dernière (peut-être moins en ce lieu, d'ailleurs...) n'y sont très vraisemblablement pas étrangers. Et puis il faut sans doute convenir que le soleil de cette mi-février n'est pas encore suffisamment ardent, et la température pas tout à fait assez haute non plus.

Il est intéressant de noter qu'il y a encore des possibilités pour que cette glace d'étang ne fonde pas totalement avant un certain temps...



Bonne journée à toutes et à tous !