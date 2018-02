Un dimanche agréable passée sous le soleil,le ciel semble plus mitigée vers l'ouest de la région.Temperature actuelle de 9 degrés en ce moment.Gelee sympathique cette nuit avec une temperature minimale de -3 degrés au lever du jour,avec la présence de quelques nappes de brouillards éparpillées par-ci par-là,d'ailleurs c'était assez blanc de givre ici avant que les premiers rayons du soleil ne l'effacent.Hier : Une après-midi baignée dans le soleil après une matinée majoritairement dans la grisaille (marge nord d'une dégradation pluvieuse de faible activité).L'apres-midi fut entièrement baignée de soleil,dans un plein ciel bleu imperturbable,la transition entre ciel couvert/ciel limpide s'est déroulée en quelques heures,2/3 heures,à peine!).Temperature maximale de 9 degrés.Temperature minimale : 1,5 degrés au petit matin.Vendredi : temperature minimale de -2 degrés au lever du jour avec une gelée sous un temps clair,dégagée.Ce (grand) beau temps à durée jusqu'en debut d'après-midi car ensuite ça c'est progressivement de plus en plus ennuagée au fil de l'après-midi mais sans aucunes précipitations.Temperature maximale de 10 degrés dans l'après-midi.

