Retour immédiat au grand bleu

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 13/17038 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.29°N, 5.36°E

Altitude GPS 70m

Difficile de croire que la journée ait commencé sous une averse, après le soleil d'hier et surtout celui de cette fin de matinée. Le vent est totalement absent : 30 minutes sans la moindre rotation de l'anémomètre sur la Corniche, c'est très rare. Du coup, la Méditerranée brille comme un miroir, dans lequel se reflètent les derniers cumulus isolés. Avec l'humidité de l'air et cette absence de vent, le ressenti est doux, voire chaud au soleil, un vrai bonheur en attendant un possible retour de l'hiver en fin de mois.



Photo prise depuis le MUCEM en direction du NO.