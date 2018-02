cirrus passagers et excellente visibilité

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les cirrus tamisent légèrement la lumière du soleil et ajoutent par la même occasion un peu de décoration dans le ciel.

Vers le Nord la vue porte loin aussi, il est possible de distinguer le massif du Mont Rose (Lyskamm à 140 km) et même quelques sommets dans le canton des Grisons à plus de 270 km.



La neige est dure en dessous de 1900 m, recouverte d'une couche de poudreuse (5 à 15 cm) très agréable à skier entre jusqu'à 2800 m, au dessus on alterne entre des zone de neige dure balayée par le vent et des zones ou la poudreuse a pu s'accumuler.