Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

BLA-L09

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/4

Focale 3.95 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel BLA-L09 8.0.0.127(C109)

Bébel en eût-il fait un film ?

Quoi qu'il en soit, votre serviteur fut pris au dépourvu par ce lever assez flamboyant et plutôt imprévu, au point de ne pas pouvoir se déplacer à temps en un lieu propice à la prise de vue. Fort heureusement la vie n'est pas toujours mal faite et un peu d'aide lui est venue du ciel sous la forme de ce cliché qui lui fut adressé par l'un de ses amis -d'où l'elfique signature modifiée par rapport à d'habitude, petite fantaisie- dont il vous glisse au passage un lien sur sa page FB :

https://fr-fr.facebook.com/lebelphotography59440/



C'est également l'occasion de constater qu'il n'y a pas que Bébel dans la vie, y a aussi Delon !



Plus sérieusement (et factuellement) : environ 0° au lever du jour, vent faible.



Trance (KJ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !