La grisaille occasionnée par un front (ondulant) de très faible activité (engendrant des bruines continues plus ou moins denses alternants avec de faibles pluies intermittentes entre hier après-midi et cette nuit) et qui nous concernait (la grisaille) depuis hier,vit à priori ses dernières heures ce mardi avec peut-être encore quelques dernières bruines résiduelles avant ce soir tout de même.Temperature actuelle : 6 degrés en ce moment.Temperature minimale : 2,5 degrés ce matin,où le temps fut bien brumeux (forte humidité) en plus du gris du ciel.Hier : temperature maximale de 4,5 degrés dans l'après-midi sous les précipitations bruineuses avec un temps bâchée,sombre et humide donc.Temperature minimale de -0,5 degrés (donc une légère gelée à la clef) hier matin,en debut de matinée avant l'arrivée du front,sous un ciel encore partiellement dégagée.

