Temps provençal

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 9/50000 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.31°N, 5.36°E

Altitude GPS 80m

Si le Soleil règne en maître sur Marseille depuis le lever du jour, ce n'est que cet après-midi qu'un Mistral modéré s'étend jusqu'à la cité phocéenne, sans refroidissement puisqu'il fait encore 12 degrés sur le littoral au moment de la prise de vue, dans un air bien sec (autour de 40% d'humidité relative).

Ce Mistral, modéré et régulier, fait le bonheur des Goélands Leucophée dont l'aisance pour planer face au vent n'est plus à démontrer.

Les bancs de nuages élevés qui circulent dans un flux de Nord sur la France sont restés cantonnés toute la matinée à l'ouest des Bouches-du-Rhône, avant de se disloquer et régresser vers le Roussillon. On les distingue encore au loin vers les Pyrénées, abondamment enneigées/arrosées.



Photo prise depuis les Terrasses du Port.