Un vent très fort souffle à moyenne altitude faisant naitre et mourir de beaux et éphémères lenticulaires au dessus de Gap. Plus haut les traînées d'avion semblent immobiles!

à en juger au sondage biscornu de Nîmes il arrive quelque chose d'intéressant en bordure du jetstream .

Au début de l'après midi le vent soufflait aussi du nord en Dévoluy(à 2000m -6° et 80hm/h en rafale. pas de pile=pas de photo!)