plus dégagé à l'est La Salle-les-Alpes 2018-02-20T12:41:00+01:00

Les nuages se font plus discrets vers l'Italie et le Queyras, alors que le vent de nord est de plus en plus sensible, et transporte la neige.