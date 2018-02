La Garonne en crue : 3,82 m à Portet-sur-Garonne

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/33 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 125

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.2.1

A 18h30, au moment de la photo, la Garonne atteint une hauteur de 3,82 m à Portet-sur-Garonne soit un débit de 1458 m3/s, en hausse marquée. Tout au long de la soirée, celle-ci a continué puisqu'on enregistre désormais à 21h30 une cote de 4,11 m et un débit de 1675 m3/s. La hausse devrait se prolonger dans la nuit. Elle a été rapide, puisque le fleuve est monté de 2,10 m en l'espace de 20h, entraînant la fermeture des quais et des portes étanches à Toulouse et le placement du fleuve jusqu'à sa confluence avec le Tarn en vigilance jaune inondation.

Pour comparaison :

-la crue du 31 Mai 2013 où l'on avait dépassé les 4,56 m :

http://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-160525-pic-de-crue-de-la-garonne-atteint-a-portet-sur-garonne.html

-la crue du 25 Janvier 2014 où l'on atteignait 5,30 m et où les berges étaient proches de l'inondation : http://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-171437-la-garonne-en-crue-a-portet-sur-garonne.html



En Février 2018, il est déjà tombé 162,7 mm à Saint-Girons par exemple, près du piémont Pyrénéen, sachant que la normale 1981-2010 est 61,6 mm.