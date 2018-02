Il en reste !

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/340 sec

Ouverture f/8

Focale 45.2 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.11°N, 4.07°E

Altitude GPS 190m

Oui, la surface de cet étang qui est tout de même assez grand (plusieurs hectares) porte encore de la glace en étonnante abondance : disons qu'un tiers de la superficie totale devait encore en être recouverte, ce qui est tout de même assez remarquable.

Il faut dire que nous en sommes au 17ème jour de gel ce mois-ci dans le coin, ceci expliquant peut-être un peu cela (et se trouvant donc à l'exact opposé du mois de janvier). Et il y a encore quelques discrets restes de neige par endroits.

Le soleil reste bien filtré, très tardivement...



Whiteout (KJ inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !