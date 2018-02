Temps s'asséchant,se refroidissant et s'éclaircissant!

Ce mercredi,l'influence du flux pivotant au nord/nord-est commence à faire son effet,le temps s'assèche et commence à se refroidir avec une temperature maximale de 4,5 degrés cette après-midi mais le ressenti est déjà plus froid (proche de 0 degrés,entre 0 et 1 degrés cette après-midi de ressenti "éolien") car quelques peu accentuée par une bise parfois modérée (30-40 km/h) de nord-nord-est qui s'est mis en place depuis le début de l'après-midi.Temperature minimale de -1 degrés en debut de matinée avec gelée.L'avantage de ce type de flux (comme on peut le voir sur la prise de vue) c'est qu'il permet au moins de dégager le ciel avec à là clef donc un bon ensoleillement (bien que l'atmosphère soit d'aspect encore très légèrement brumeux).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)