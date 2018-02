Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Des nuages venus d'Italie en cours de nuit ont occasionné de faibles chutes de neige déposant 1 cm sur Briançon, un peu plus vers la vallée de la Clarée.

Après avoir franchi le col du vallon par un ciel couvert et toujours en compagnie de faibles chutes de neige, le ciel commence à se morceler, me permettant d'envisager l'ascension du Mont Thabor tout proche.



Il fait froid, l'isotherme -10 °C se situant aux alentours de 2500 m.