l'ascension du Mont Thabor s'est faite en majeure partie au soleil, excepté entre 2700 et 2900 m, altitude à laquelle le nuage se trouvait.

Au dessus, le soleil domine mais il fait froid, la température est proche de -15 °C et le vent d'est sensible n'arrange rien.



Alors que vers l'ouest, les montagnes sont dégagées, vers les Ecrins et l'Italie c'est plus compliqué et les nuages en voie de dissipation donne au paysage cet aspect vaporeux.