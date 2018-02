Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le domaine de Serre-Chevalier est encore au soleil alors que le retour d'est est bien visible à l'est de Briançon avec des nuages plus épais et des chutes de neige.

Ils finiront par concerner également la crête de la Gardiole, objectif du jour, me faisant redescendre par manque de visibilité.