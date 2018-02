Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'arrivée au sommets de la Tête des Lauzières se fait dans des conditions difficiles : brouillard et avec un vent bien froid rendant les -9 °C encore plus froid. Le vent a complètement dégarni les 40 derniers mètres et il faut déchausser les skis pour finir l'ascension.



Cette éclaircie bienvenue me permet d'y voir plus clair pour commencer la descente versant Sud.