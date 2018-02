Un chouïa de brume

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/8

Focale 120.6 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.89°E

Altitude GPS 175m

Hé oui, la présence brumeuse se confirme en ce lieu, bien mise en évidence par les rasants rais d'Hélios. Et ce en dépit de la "faiblesse" de l'Hr (dans les 75% lors de la prise de ce cliché) et du vent de NE bien présent. Cependant on ne peut jamais perdre de vue que la vallée de l'Helpe Majeure est vraiment très (très, très) humide...

La discrétion du givre sur ce cliché en est d'ailleurs d'autant plus frappante.



Bonne journée à toutes et à tous !