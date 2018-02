Casse-figure

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/11

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.89°E

Altitude GPS 155m

Sur ce chemin fortement pentu (oui, nous sommes dans le Nord ici, mais loin de la (ou des) Flandre(s), Lille se situant à près de 100 km ; nous sommes en réalité bien plus proche de l'Ardenne, à dire vrai nous sommes en Ardenne, ce qui explique bien des choses...) les eaux venues du haut de la colline s'écoulent régulièrement... quand elles le peuvent !

Ce matin, ce n'était manifestement pas possible. Et cela devrait demeurer glissant quelques jours encore.



Bonne journée à toutes et à tous !