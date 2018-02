Mais la bise bien qu'encore présente,fut quand même moins rafraîchissante/refroidissante cette après-midi par rapport à hier et avant hier,en raison principalement d'une temperature plus élevée avec une valeur thermique maximale de presque 7 degrés (6,7) cette après-midi.Neammoins,ce vent de nord-est était encore piquant en se (re)levant en milieu de matinée après s'être bien "essoufflée" au cours de la nuit.Temperature minimale largement négative de -4 degrés,établit en milieu de nuit,car ensuite la bise s'est montrée un peu plus insistante,entraînant donc par brassage,une légère et très lente augmentation du thermomètre (peu perceptible avec une temperature d'environ -3 degrés encore en tout debut de matinée) en dernière partie de nuit et jusqu'au lever du jour (où a partir de la,le soleil a évidemment pris le relais/son rôle).

Hier (vendredi),temperature maximale de 4 degrés l'après-midi,sous un ciel toujours limpide,purifiée par ce flux continentaliser de nord-est qui s'est mise en place depuis jeudi midi,à peu près,une bise parfois modérée (30-40 km/h en rafales) qui soufflait irrégulièrement depuis la fin de la matinée environ (après un ralentissement/une accalmie du vent durant la nuit),contribuant ainsi à renforcée le ressenti de "froidure" (notamment à l'ombre).Temperature minimale de -4 degrés en tout debut de matinée mais à l'instar de jeudi matin (voir le paragraphe ci-dessous),une gelée assez peu visible (bien que présente) en raison de cette masse d'air assez sèche.Ce froid pourrait surtout sensiblement s'accentuer en debut de semaine prochaine,où une courte vague de froid serait même (peut-être) possible si l'on en croit les dernières prévisions à ce jour.Avant hier (jeudi) :Temperature minimale de -3,5 degrés au petit matin et temperature maximale de 4,5 degrés dans l'après-midi.Le temps fut quand à lui similaire à celui d'hier et d'aujoud'hui (voir le paragraphe ci-dessus),donc il n'y a pas besoin de description.

