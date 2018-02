Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Superbe ascension de la Croix de Belledonne, au soleil et avec une certaine sensation de chaleur par moment en l'absence de vent. Même au sommet, celui-ci reste assez faible.

Les Grandes Rousses sont prises dans les nuages envoyés par le retour d'est toujours en cours, alors qu'au dessus de Belledonne on ne trouve que quelques cumulus inoffensifs ainsi qu'un voile d'altitude. On pouvait aussi distinguer quelques lenticulaires au loin vers le sud.