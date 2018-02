Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les plus hautes montagnes de Belledonne apparaissent complètement givrées et platrées et la hauteur de neige est conséquente dans le massif.

Après la Croix de Belledonne, je décide de monter au Grand Colon pour savourer cette vue, rendue encore plus belle par la lumière d'une fin d'après midi.



En bas, la mer de nuages a évolué en brume, mélangée à de la pollution, je ne suis pas pressé d'y retourner.