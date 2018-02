Des crêtes inhospitalières

Appareil Apple

iPhone 6 Plus

Exposition 1/13333 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 6 Plus back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.2.5

GPS 48.04°N, 7.01°E

Altitude GPS 1287m

Photo prise sur les hauts de Falimont. Malgré le ciel bleu et le soleil qui brille, les conditions étaient très difficiles avec des températures très basses proches de -14° et surtout un vent soutenu et permanent avec de fortes rafales.