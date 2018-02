Croissant de lune sur fond de bleu

Ciel on peut plus bleu à l'image de ces derniers jours (cela fait depuis mercredi après-midi que s'en est ainsi) et ensoleillement maximale grâce à ce flux continentale.Temperature actuelle de 3,5 degrés en ce moment,ressentie encore plus froid lorsque l'on est exposée au vent de nord-est,un vent simplement modérée (30/40 km/h) mais suffisant pour avoir un effet assez vivifiant (et assez désagréable,c'est selon!) avec des températures déjà assez froides.Temperature minimale : -3,5 degrés en debut de matinée,mais une étrange absence de gel car sa formation à été limitée par cette masse d'air continental (très) sèche,dépourvue de toutes humiditées (encore davantage que lors des nuits précédentes,où le gel fut déjà peu,voir très peu visible,malgrés des températures largement inférieures,en dessous de 0 degrés,la nuit)!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)