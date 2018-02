Pétrification bocagère

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/10

Focale 21.1 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.95°E

Altitude GPS 175m

Environ -11° ce matin (disons de -10° à -12° dans le nord de la Thiérache plus généralement, entre Avesnois et Botte du Hainaut), soit à peu près le même niveau de froid que la journée du 8 février, tout de même.

A cette différence près que le 8 février il y avait encore pas loin de 10 cm de neige au sol, une absence de vent et qu'il y eut dégel en journée. Alors qu'aujourd'hui on n'a guère dépassé -2°. Sans oublier le vent. N'eût été la brièveté de notre présente vaguelette, les sensations auront été très similaires à celles de février 2012.



