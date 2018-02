Le moulin des glaces

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/550 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.96°E

Altitude GPS 150m

La seule différence avec février 2012 (qui n'avait guère vu la neige non plus, hélas ! un seul malheureux épisode avec 5 pauvres cm, assez vite sublimés...) tient dans le fait que la petite cascade au fond avait eu le temps de se figer en grande partie à l'époque. Alors qu'aujourd'hui il n'y avait qu'un peu de glace dessus.

Avec une semaine supplémentaire au même régime, le parallèle serait certainement devenu frappant !



Immature (B inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne nuit à toutes et à tous !