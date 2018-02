Patinoire avesnelloise

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/10

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.11°N, 3.95°E

Altitude GPS 162m

Ce groupement d'étangs de pêche voit souvent ses eaux se figer dès lors que la température tombe (me^me ponctuellement) entre -5° et -7° aux stations de référence du secteur (SHSH, Vervins, Hestrud, etc.). Mais on se situe ici dans une légère dépression, globalement fermée de tous côtés. Une sorte de mini-TAF, quoi !

Quoi qu'il en soit, la glace avait une apparence plutôt sympathique ce matin. Même si je n'en ai pas testé la qualité, je subodore qu'elle était relativement épaisse.



Bonne nuit à toutes et à tous !