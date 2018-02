Neige sur la météopole

Appareil WIKO

Le front chaud venu d'Espagne arrive sur de l'air encore froid et c'est sous forme de neige que se font les précipitations. On relève de 1 a 1,5 cm sur Toulouse alors que plus à l'ouest des hauteurs plus importantes sont relevées avec par exemple une dizaine de cm dans le secteur de Bayonne.



Fait très rare également, ces chutes de neige se sont produites alors que le vent d'autan Soufflot déjà modérément.



La neige a vite fondu des la fin de matinée avec l'arrivée de l'air doux et le renforcement du vent d'autan.