Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 40

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 48.81°N, 2.21°E

Altitude GPS 172m

La neige qui commençait à tomber hier vers 23h n’a pas donné grand chose. Il semble que la perturbation se soit scindée en deux à l’approche de l’île de France une partie allant vers le NO ( Normandie et Bretagne) et l’autre vers l’est dont la Bourgogne et la Franche Comté.

Ici sur Sevres il fait toujours froid avec moins 4 degrés et un vent d’Est.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)