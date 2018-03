C'est le printemps !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/6.4

Focale 84 mm

ISO 500

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Il ne neige plus, la pluie est la et l'importante couche de neige toujours en place est gorgée d'eau... circulation très difficile même avec les équipements, il est préférable de rester chez soi aujourd'hui, au moins le temps que les routes deviennent praticables. Mais il va maintenant falloir composer avec le risque d'inondations, entre la pluie et la fonte de la neige.

Quel hiver 2018 !