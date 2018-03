La Chézine, entre neige et glace

La Chézine, entre neige et glace Saint-Herblain 2018-03-01T10:17:00+01:00

Appareil Canon

Canon EOS 1300D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/4.5

Focale 57 mm

ISO 800

Objectif 18-200mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe AUGRIS Corentin

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.7 (Windows)

Un torrent impétueux, des berges recouvertes de neige, des stalactites de glace... Non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas dans les Alpes, mais bien en Loire-Atlantique, c'est-à-dire le déportement le plus plat et l'un des moins propices aux conditions hivernales de France!