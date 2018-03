les éclaircies reviennent

Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.5 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

...après l'épisode de froid intense suivi d'un fort vent tempétueux et de quelques précipitations pluvieuses la nuit dernière et ce matin...le ciel semble se dégager mais une certaine instabilité se met en place avec des giboulées sur les reliefs.

la température a fait un bon spectaculaire...on relevait -14°C hier matin et on relève +10°C vers 14h00 soit une hausse de +24°C en 24 h.curieux hiver...