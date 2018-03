Appareil Canon

Canon EOS 700D

Photographe Michael QUILLE

Temps gris et froid en Camargue, il reste encore de la neige au sol malgré la pluie incessante de la matinée. Le cumul est exceptionnel, 90 mm depuis minuit et 114 mm depuis hier, le record de précipitations en 24h pour un mois de mars est d'ores-et-déjà battu et il est provisoire. En 14 heures il est tombé le double du cumul mensuel normal, pas mal dès le premier jour du mois !