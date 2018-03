Urbaine et féminine

Urbaine et féminine Avesnes-sur-Helpe 2018-03-01T10:58:00+01:00

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/140 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 150m

Une neige fine et légère, plutôt inattendue, est tombée tôt ce matin sur la Cité des Mouches par une température comprise entre -6° et -7°, tenant ainsi sur toutes les surfaces (avant que le vent ne le balaye, tant elle était justement légère).

Ici, au niveau du Pont des Dames, l'aspect graphique ainsi conféré semble indéniable. De la belle ouvrage, assurément.



Vous pourrez noter, par ailleurs, l'eau figée dans le canal de dérivation de l'Helpe (majeure), alors que cette dernière court sans entrave juste à côté, son courant étant ici manifestement trop vif.



Baker Street (GR inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !