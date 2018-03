Le port Sainte Catherine gelée et sous la neige

Dim. originale 4160*3120px

Belle surprise ce midi sur Nancy.



La VDF de cette fin février aura été très sèche sur le NE du pays. Marquée pour Nancy avec 4 journées sans dégel, -11,2° le 27 au matin et et -13,4° le 28 avec une bise cinglante (IRE se maintenant entre -11 et -20 durant 3 jours).



L'air doux en provenance du sud butte actuellement cet air froid résiduel en basse couche donnant de l'humidité, sous forme de pluie verglaçante ce matin qui étaient censée se prolonger jusqu'en milieu d'après-midi. Mais surprise l'air froid en altitude reprend le dessus et transforme les précipitations en neige.

Celle-ci accroche immédiatement vue l'état des sols gelées et verglacés.



ta -2,7°