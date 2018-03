Neige modérée

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5100

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/6.3

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DxO OpticsPro 10.0

Alors que la température a oscillé entre +1°c et +2°c toute la nuit et que de la bruine s'est invitée en matinée,la neige a subitement pris le relais.La température est négative depuis.

D'abord faible,l'intensité a augmenté pour permettre aux sols humides et froids de rapidement blanchir.

Le radar n'est malheureusement pas prometteur d'une belle couche de neige.

Au contraire,l'air doux encore absent (il fait 0°c) est aux portes de la Picardie.