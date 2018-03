Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/446 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.14°N, 2.53°E

Altitude GPS 61m

Le coup de froid hivernal nous quitte,le redoux est imminent,il pleut faiblement ce matin mais celle-ci n'est visiblement pas du tout verglaçante malgré une temperature à peine positive de 0,5/1 degrés (approximativement) en ce moment.Temperature minimale de 0 degrés ce matin mais pas de gel à cause de la couverture nuageuse.Pour saint-maximin,hier après-midi, temperature maximale de 1,5 degrés sous un ciel sous un ciel gris assez bâchée/bouchée,le fin depot (saupoudrage répartie de manière très aléatoire à cause du vent ,allant de rien du tout (0mm) à 0,5 cm,voire très localement 1 cm dans les endroits/zones exposées au vent,favorables à des mini-accumulations,comme les caniveaux,gouttières,bordures de trottoirs etc..) neige non uniforme et inégale d'hier matin s'est sublimées le matin et puis les dernières rares traces encore présente dans l'après-midi,ont fondues.Photographie prise dans les environs de La Chapelle en serval,à la frontière entre le val d'oise et l'oise.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)