Neige faible et verglas

Neige faible et verglas Saint-Jean-lès-Longuyon 2018-03-02T17:12:00+01:00

Appareil samsung

SM-T580

Exposition 1/318 sec

Ouverture f/1.9

Focale 2.91 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel T580XXU2AQA2

Apres qq fines pluies verglacantes au matin, l air froid a fait barrage à un front desséché, provoquant de petites et inconstantes chutes de neige.

1cm , il neigeotte toujours . L' est et le sud Lorrains semblent plus concernés. -2° à 17h