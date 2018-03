éclaircies et neige fraîche

éclaircies et neige fraîche Villard-de-Lans 2018-03-02T15:08:00+01:00

la météo s'améliore sensiblement après l'épisode neigeux de la matinée...les skieurs s'en donnent à coeur joie sur une couche de fraîche... de plus 20 minutes plus tard un grand et beau ciel bleu envahira le paysage.