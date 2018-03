Bonheur du soir

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/7.1

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

1m30 de neige dont près de 90cm de fraîche tombés en 2 jours, la neige est d'ailleurs tellement poudreuse que même avec les raquettes je m'y enfonce jusqu'aux genoux. ça fait les jambes! La température sera restée négative toute la journée permettant de conserver un peu de neige même sur les mélèzes jusqu'au coucher du Soleil. La lumière était magnifique et très facile à rendre, un vrai gâteau photographique.



A la sortie du boulot qui plus est!