Petit épisode neigeux de fin de vague de froid

Vue sur la Petite France depuis le barrage Vauban.



On a sans doute été les derniers à voir la neige en France cette semaine, on sera peut-être les derniers à la garder au sol aussi. La frustration et le privilège d'être à l'extrême Nord-Est du pays.



3 cm tombés hier en fin d'après-midi par température négative après 6 jours de froid marqué pour la saison et ce matin du brouillard pour envelopper tout ça par -2°



Petite devinette: saurez-vous retrouver la cathédrale?