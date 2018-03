Conservatisme

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/170 sec

Ouverture f/8

Focale 71.1 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.95°E

Altitude GPS 175m

Le redoux n'empêche pas la présence de givre dans les sentiers (ainsi que sur les routes secondaires d'ailleurs, l'ensemble étant assez glissant par endroits...), ce qui est somme toute assez habituel en début de printemps dans le bocage.

La brume était plus jolie que celle de la veille, formant parfois d'assez belles nappes, surtout dans le fond de la vallée de l'Helpe. Les célestes couleurs étaient bien plus présentes que lors des levers s'étant produits au cours de notre brève vague de froid. Et ça, c'est une bonne chose.

Environ 0° lors de la prise de ce cliché.



Jingo (S inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !