Tea party ?

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/11

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.97°E

Altitude GPS 150m

Le moulin de Flaumont a eu quelque mal à conserver sa glace des derniers jours. Il faut dire qu'on a atteint 10°/11° dans le secteur hier après-midi (après une mini nocturne à -3°/-4)...) !

C'était tout de même un joli combo en ce lieu ce matin : résidus glacés + soleil + rayons brumeux + givre + arrivée de nuages (et joli reflet) ; on a déjà vu pire !



