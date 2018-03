Pluie,et gadoue au sol

Perturbation depuis le milieu de la matinée,une pluie d'abord indécise (intermittente),légère,puis un peut plus prononcée et insistante en cette mi-journée-tout début d'après-midi.Temperature actuelle : 5,5 degrés en ce moment.Temperature minimale (pour saint-maximin) de 0,5 degrés cette nuit (période d'éclaircies nocturnes en alternance avec des passages nébuleux (nuageux) avant que le ciel ne se recouvre complètement et définitivement en dernière partie de nuit. Hier samedi : Temperature maximale : 8 degrés l'après-midi sous un ciel "crasseux",envahie/nappée de grisaille à partir de la seconde moitié de la matinée,avec quelques gouttes où au mieux de fines pluies parfois mais guère davantage.Nuit de vendredi a samedi étoilée et limpide permettant d'obtenir une nouvelle gelée,une bien belle gelée (mais évidemment sans communes mesures par rapports aux -11 degrés de temperature minimale de mercredi matin lors de la vague de froid assez courte mais marquée qui s'est achevée jeudi ou vendredi) avec une temperature minimale de -3,5 degrés au lever du jour avant qu'il (ciel) ne se voile et s'ennuage progressivement par l'ouest dès le début de la matinée.Vendredi : Après la dégradation de très faible activité de vendredi matin jusqu'à la mi-journée précipitant quelques petites pluie et des bruines très légèrement verglaçantes par endroits sous des températures,dans l'air,comprises entre 0 et 1 degrés mais tombant sur des sols encore partiellement gelées localement (!),le redoux significatif et assez soudain s'est mise en place au cours de l'après-midi avec une temperature maximale de 8,5 degrés en fin d'après-midi (une valeur thermique qui n'est ni plus,ni moins qu'une valeur maximale diurne de saison à cette époque de l'année,en tout début de mois de mars mais qui n'avait plus été atteinte et relevés depuis plus d'une dizaine de jours,voir même depuis près de deux semaines!) alors qu'il ne faisait que 1/1,5 degrés environ,aux alentours de midi.Photographie prise à proximité du "Pavillon de Mance",a Chantilly.

