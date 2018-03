Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Un front faiblement actif arrive par l'ouest ce matin et de nombreux nuages encombre déjà le ciel, alors que nous avons bénéficié de quelques rayons de soleil plus tôt ce matin.

Le vent d'Autan a été remplacé par un vent d'ouest à l'approche du front et il fait 11.2 °C au moment de la photo à Blagnac.