A la frontière entre la région du Piémont et de Ligurie se trouve la frontière climatique entre le climat méditerranéen (doux) et le climat de la plaine du Pô (semi continental). Au pied du col de Nava se trouve Ponte di Nava. Cet endroit a pour particularité habituelle de voir la neige disparaître à mesure que l'on monte car, l'intrusion d'air maritime doux et humide limite le froid et fait rapidement fondre la neige. Cela explique aussi pourquoi il y a moins de neige ici qu'en plaine, plus bas.



Mais, après une semaine de vague de froid et de vent dominant au NE, le froid a largement repris l'avantage et l'exposition à l'ombre permanente de ces lieux n'a fait que renforcer l'effet du gel. Le Tanaro a gelé dans son intégrité même dans les rapides!



A la faveur du redoux, un filet d'eau issue de la fonte de la neige recommence à couler par dessus en entaillant la glace.