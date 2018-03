Redoux, neige irrégulière dans les Vosges

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8.4

Focale 4.87 mm

ISO 80

Programme Créatif

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Le redoux entamé a gagné l'altitude, il fait 3 ou 4°C à 1000 m et les sapins ont eu le temps de se déneiger sans risque de se prendre des plaques se détachant en se promenant. A cette hauteur la neige au sol reste régulière et abondante dans les sentiers. Elle est cependant irrégulière entre 300 et 700 m suite à sa fonte bien amorcée, notamment dans les endroits exposés au soleil.

En plaine d'Alsace : brouillard matinal avec 1°C environ au levant à Strasbourg (pas de gelée) et un soleil qui perce, neige fondant lentement depuis hier soir. Des éclaircies en début d'après-midi et jusque vers 8°C, la neige a presque totalement disparu. Le temps perturbé (arrivée visible sur la photo au S.O) revient la nuit venue, un peu de pluie vers 21h, laquelle effacera les quelques amas et traces de neige récalcitrantes.

Photo : vie sur les Vosges (S-SO) depuis le Rocher du Neuntelstein (971m) avec au fond à gauche la Forêt Noire et au loin au centre, les Alpes suisses faiblement discernables. Ciel se couvrant en altitude, au-dessus d'une nappe de brume recouvrant la plaine d'Alsace. Pas encore de précipitation.