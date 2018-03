nuageux par cirrostratus et altostratus avec quelques éclaircies

Appareil Panasonic

ciel nuageux ce matin...la température est douce +2°C...les éclaircies semblent revenir timidement...des nuages bas stagnent dans le Val de Lans...en revanche à 2000 m le vent est très sensible et souffle en rafales et lorsque le télésiège s'arrête c'est pas la joie !...je ne suis pas remonté et suis resté sur une piste noire sur laquelle j'étais tranquille à l'abri de la foule et du vent...